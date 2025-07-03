Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла champion.com.ua деталі зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Валерієм Залужний після перемоги на старті Wimbledon.

Бачили у соцмережах ваше фото з Валерієм Залужним. Хто її ініціював, як це сталося?

Я хотіла з ним зустрітися вже давно, а так співпало, що в нього було віконце, і в мене швидко закінчився перший матч. Рада була з Валерієм зустрітися, класно, що нам вдалося поспілкуватися.

Залужного не запросили на один зі своїх наступних матчів на Wimbledon?

Так, він сказав, що хоче прийти. Якщо в нього буде віконце в той час, коли я буду грати, то він обіцяв прийти повболівати.

Нагадаємо, що Світоліна зіграє з Елізе Мертенс у третьому колі трав’яного Шолому. Матч запланований на 4 липня.