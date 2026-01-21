Світоліна прокоментувала перемогу в другому колі Australian Open-2026
У Мельбурні Еліна виграла у двох сетах
близько 3 годин тому
Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 12) прокоментувала перемогу над представницею Польщі Ліндою Климовичовою (WTA 134) у другому колі Australian Open-2026.
За словами Світоліної, матч видався непростим, оскільки суперниця продемонструвала якісний і агресивний теніс.
«Лінда зіграла дуже, дуже добре. Вона сильно пробивала по м’ячу, і, звичайно, завжди непросто грати проти суперниці, з якою ти раніше не зустрічалася і яка лише починає виступати в турі. У таких ситуаціях усе зводиться до того, щоб знайти правильні рішення та підібрати ключі до гри. Я дуже рада, що змогла довести матч до перемоги у двох сетах».
Нагадаємо, Еліна впевнено обіграла Климовичову у двох сетах і вийшла до третього кола Australian Open-2026.
