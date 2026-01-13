Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна в ексклюзивному коментарі «Першому тенісному подкасту» підбила підсумки своєї перемоги на турнірі серії WTA 250 в Окленді.

За словами українки, змагання в Новій Зеландії вийшли непростими, однак дуже корисними з точки зору підготовки та перевірки власного стану після паузи.

Турнір вийшов непростим, але, на мій погляд, класним. Я їхала туди, щоб відкрити сезон і зіграти кілька матчів, адже наприкінці минулого року пропустила кілька місяців. Хотілося подивитися на свій рівень і ментальний стан. Мені здається, що я зіграла багато класних матчів — суперниці були дуже мотивовані, іноді грали навіть вище свого рівня, тому я рада, що змогла пройти цей шлях. Еліна Світоліна

Світоліна також розповіла, що перед стартом змагань не мала завищених очікувань через проблеми зі здоров’ям, які суттєво вплинули на підготовку:

Коли я їхала в Окленд, у мене не було якихось очікувань. Після виставкового турніру в Індії я дуже захворіла й не тренувалася 10 днів, тому не знала, чого чекати від себе. Кожен матч був для мене можливістю знову знайти свій рівень і бойовий ментальний стан, і я рада, що все склалося дуже позитивно. Еліна Світоліна

