Олег Гончар

У чвертьфіналі турніру WTA в Окленді (Нова Зеландія) українка Еліна Світоліна (WTA 13) обіграла британку Сонай Картал (WTA 68) з рахунком 6:4, 6:7, 7:6.

Матч тривав 158 хвилин. За цей час Світоліна подала один ейс, тоді як у суперниці їх було два. Водночас Картал не припустилася жодної подвійної помилки, тоді як у Світоліної була одна.

Українка реалізувала п’ять із дев’яти брейк-пойнтів, тоді як британка використала чотири з дев’яти своїх можливостей.

Для тенісисток це був другий очний матч і друга перемога Світоліної.

У півфіналі турніру Еліна зіграє з 18-річною американкою Івою Йовіч (WTA 35).

Нагадаємо, раніше Дар’я Снігур поступилася в півфіналі турніру в Канберрі.