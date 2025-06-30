Wimbledon-2025. Світоліна – Бондар. Відеотрансляція
Українка сьогодні стартує на британському мейджорі
близько 3 годин тому
Еліна Світоліна / Фото - Yahoo
30 червня свою зустріч в рамках першого раунду Wimbledon-2025 проведуть українка Еліна Світоліна (WTA 14) та угорка Анна Бондар (WTA 75).
Початок матчу заплановано на 13:00 за київським часом.
Пряму трансляцію гри можете подивитися на платформі Setanta та Youtube-каналі Setanta Sports.
Зазначимо, що це буду друга офіційна зустріч тенісисток. У першому матчі, який відбувся на Roland Garros-2025, перемогу здобула українка (7:6, 7:5).
Суперниці українок на старті Wimbledon.
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