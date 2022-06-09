Світоліна: «Я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти своїй країні»

Топова українська тенісистка Еліна Світоліна в Instagram прокоментувала рішення стати послом благодійної платформи UNITED24.

Я завжди пишалася тим, що я українка і приносила перемоги для своєї батьківщини. Сьогодні, коли вона зіткнулася з настільки підлим, жорстоким і нещадним ворогом, я теж не буду осторонь.

Я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти своїй країні виграти найважливіше бій. На цей раз – поза тенісного корту.

Для мене велика честь стати частиною ініціативи, яка дає людям надію, допомагає їм вижити і боротися. Українським лікарям і парамедикам, які ризикують життям, які рвуться в зону бойових дій, щоб рятувати життя, потрібні медичні засоби і сучасне обладнання. Я дуже поважаю і підтримую цю щоденну жертву, тому збираюся зосередити свою діяльність саме на цьому.

Разом з моїм українським колегою Андрієм Шевченком, що приєднався до платформи раніше, ми зробимо все можливе, щоб об'єднати світову спільноту навколо підтримки напрямку «Медична допомога».

Ви теж можете це зробити. Просто зайдіть на офіційний сайт UNITED24, виберіть напрямок підтримки і зробіть пожертвування в один клік. Будь ласка, підтримайте мою країну так, як ви підтримували мене весь цей час».