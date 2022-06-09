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Світоліна: «Я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти своїй країні»

Еліна раніше стала послом UNITED24
Теніс
08:11
Світоліна: «Я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти своїй країні»

Топова українська тенісистка Еліна Світоліна в Instagram прокоментувала рішення стати послом благодійної платформи UNITED24.

«Вчора у мене був Zoom-дзвінок з президентом України Володимиром Зеленським. Прекрасна новина: тепер я офіційно стала послом платформи для збору коштів UNITED24.

Я завжди пишалася тим, що я українка і приносила перемоги для своєї батьківщини. Сьогодні, коли вона зіткнулася з настільки підлим, жорстоким і нещадним ворогом, я теж не буду осторонь.

Я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти своїй країні виграти найважливіше бій. На цей раз – поза тенісного корту.

Для мене велика честь стати частиною ініціативи, яка дає людям надію, допомагає їм вижити і боротися. Українським лікарям і парамедикам, які ризикують життям, які рвуться в зону бойових дій, щоб рятувати життя, потрібні медичні засоби і сучасне обладнання. Я дуже поважаю і підтримую цю щоденну жертву, тому збираюся зосередити свою діяльність саме на цьому.

Разом з моїм українським колегою Андрієм Шевченком, що приєднався до платформи раніше, ми зробимо все можливе, щоб об'єднати світову спільноту навколо підтримки напрямку «Медична допомога».

Ви теж можете це зробити. Просто зайдіть на офіційний сайт UNITED24, виберіть напрямок підтримки і зробіть пожертвування в один клік. Будь ласка, підтримайте мою країну так, як ви підтримували мене весь цей час».

Відзначимо, що благодійна платформа UNITED24 була створена за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Її мета – зібрати пожертви на допомогу силам оборони України, мирним жителям і відновлення інфраструктури. За перші чотири тижні роботи платформа UNITED24 зібрала понад $ 52,5 млн.

Раніше Зеленський заявив, що вірить у взаємодію Світоліної та Шевченко на благо України.

Зараз вже відомо, що під патронатом Світоліної перша ракетка світу Іга Швьонтек зіграє благодійний матч, гроші з якого підуть Україні.


Карен Агабекян
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Теги

Еліна Світоліна благодійність UNITED24

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