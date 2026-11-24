«Теніс справді робить мене щасливою»: Гауфф поділилася емоціями після завершення сезону
Американка назвала його найстабільнішим у кар'єрі
Дворазова переможниця турнірів серії Grand Slam американка Корі Гауфф (4 WTA) поділилася в Instagram враженнями від виступів у 2026 році.
У соцмережах тенісистка зазначила, що зуміла досягти головної мети — стабільності результатів, а також подякувала вболівальникам за підтримку під час завершальних матчів сезону в рідному місті.
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Не хочеться писати довгий допис про підсумки 2026 року, але все ж хочу трохи розповісти про цей сезон, тому що я справді пишаюся тим, як він склався.
Це був найстабільніший сезон у моїй кар'єрі, саме цього я і прагнула на його початку. У мене були непрості періоди поза межами корту, проте завдяки їм я стала сильнішою та щасливішою. До того ж я завела нових друзів! Я почала краще грати й отримала масу задоволення від тенісу. Теніс справді робить мене щасливою, і я вдячна Богу за всі благословення, які отримала завдяки цьому виду спорту.
І наостанок: я рада, що змогла завершити сезон на високій ноті в рідному місті, представляючи свою країну та здобувши перемогу перед жителями міста, в якому виросла. Дякую всім за підтримку, я дуже це ціную! Побачимося наступного року.
Костюк була присутня на засіданні Європейського соціально-економічного комітету.
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