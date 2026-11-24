Не хочеться писати довгий допис про підсумки 2026 року, але все ж хочу трохи розповісти про цей сезон, тому що я справді пишаюся тим, як він склався.

Це був найстабільніший сезон у моїй кар'єрі, саме цього я і прагнула на його початку. У мене були непрості періоди поза межами корту, проте завдяки їм я стала сильнішою та щасливішою. До того ж я завела нових друзів! Я почала краще грати й отримала масу задоволення від тенісу. Теніс справді робить мене щасливою, і я вдячна Богу за всі благословення, які отримала завдяки цьому виду спорту.

І наостанок: я рада, що змогла завершити сезон на високій ноті в рідному місті, представляючи свою країну та здобувши перемогу перед жителями міста, в якому виросла. Дякую всім за підтримку, я дуже це ціную! Побачимося наступного року.