Олег Шумейко

Карлос Алькарас висловився про прогрес Янніка Сіннера та поділився очікуваннями від фінального матчу US Open з італійцем. Слова іспанця наводить btu.org.ua:

Думаю, Яннік фізично дуже додав. Це не було секретом, він сам говорив, що йому треба стати сильнішим. І за останній рік-два він дійсно зробив величезний прогрес. Його матчі зараз дуже вимогливі фізично, але Яннік може грати на 100% дві, три, чотири години. Це його найбільше поліпшення.

Для мене найбільший прогрес – у стабільності та відсутності різких спадів. І також у тому, що я зрозумів, наскільки важливо дбати про всі деталі – щоб бути максимально готовим. Це було для мене головним кроком уперед.

У фіналі вам доведеться зіграти проти Янніка. Наскільки ви будете враховувати досвід попередніх зустрічей?

Я завжди беру щось з минулих матчів. Якщо це буде Яннік, то я проаналізую останні наші поєдинки, подивлюся, що робив неправильно, що вдавалося добре. Це допоможе мені підійти до фіналу правильним чином.

Нагадаємо, що у вирішальному матчі американського Шолому визначиться доля звання першої ракетки світу.