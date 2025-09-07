Олег Шумейко

перша ракетка світового рейтингу аріна сабалєнка у фіналі US Open-2025 обіграла Аманду Анісімову (WTA, 9) 6:3, 7:6 (3).

За півтори години на корті білоруска 1 раз подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з шести та двічі помилилася при подачі. Американка зробила 4 ейси, 4 брейки та 7 «подвійних». Це була десята очна зустріч тенісисток – сабалєнка перемогла вчетверте. Відзначимо, що це другий поспіль титул аріни на американському Шоломі.

Нагадаємо, що у чоловічому фіналі US Open зустрінуться Яннік Сіннер та Карлос Алькарас.