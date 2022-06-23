Цуренко сподівається, що на Wimbledon дозволять грати з елементами в підтримку України

На змаганнях в Істборні Леся виграла вже 5 матчів підряд

Фото: j48tennis.net

Леся Цуренко поділилася емоціями щодо виходу в чвертьфінал турніру серії WTA500 в Істборні.



Про поєдинок проти Магди Лінетт

Матч був абсолютно інший у порівнянні з вчорашнім поєдинком. Суперниця в абсолютно протилежному стилі грає, ніж Рибакіна. Дійсно, було багато довгих розіграшів. Єдине, за що можу собі дорікнути, що були моменти, коли трішки накатувала втома і я трішки втрачала концентрацію або? Як на початку матчу? Хотіла ще сильніше вдарити. Нічого більше не можу сказати конкретного по матчу, тому що я пам’ятаю тільки, що я боролася за кожен м’яч. Сталося так, як сталося. Я чесно скажу, не очікувала, що вона дозволить мені ось цей камбек, бо вона доволі впевнено тримала подачу у другому і третьому сетах. Але за рахунку 5-4 я відчула, що її дуже піджало і у мене є шанс, і я ним скористалася.

Про стан ліктя

Трішки болить лікоть, але це прогнозовано. Це те, що є частиною нормального процесу, коли на лікоть не було такого навантаження вже декілька років. Зараз я виходжу на такі серії, коли треба грати більше ніж 2-3 матчі, коли раніше мені доводилось зніматися, бо лікоть не витримував таких навантажень. А зараз вже 3 матчі в Бірмінгемі, 5 матчів тут. Це дійсно дуже багато в порівняі з тим, що було останнім часом. Але ми тримаємо це все під контролем, чітко розуміємо ситуацію, що і як треба робити. Сподіваємося, що така динаміка збережеться й надалі, і я зможу ще багато грати і вигравати.

Про майбутній поєдинок проти Беатріс Аддад Майї

У неї нереальна серія перемог на траві, два виграних турніри. Плюс, вона шульга і це завжди неприємно на траві, подачу шульги на траві приймати ще складніше. Але побачимо. Я ж теж вже виграла 5 матчів і теж відчуваю впевненість.

Про використання синьо-жовтої стрічки на Wimbledon, де діє суворий білий дрескод

Дуже цікаве запитання. Коли я вже буду на Wimbledon, я його поставлю організаторам. Побачимо, було б непогано, якби вони дозволили використовувати стрічки в національних кольорах. Я дізнаюся.

Нагадаємо, що Олександр Долгополов та Сергій Стаховський закликали підтримати збір на Bayraktar.