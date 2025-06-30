Циципас достроково завершив виступ на Wimbledon через травму спини
Грецький тенісист знявся після двох сетів
близько 2 годин тому
Грецький тенісист Стефанос Циципас (26 АТР) достроково завершив виступ на Wimbledon-2025, знявшись з матчу першого кола проти француза Валентена Роє (113 АТР) через проблеми зі спиною.
Циципас поступився у двох сетах — 3:6, 2:6 та далі вирішив не продовжувати гру.
Матч тривав 1 годину 18 хвилин. За цей час грек не реалізував жодного з трьох брейк-пойнтів, допустив сім подвійних помилок і виконав сім ейсів. У свою чергу, Роє оформив три брейки з чотирьох можливих, зробив вісім ейсів і лише раз помилився на подачі.
У другому раунді Wimbledon Валентен Роє зіграє проти свого співвітчизника Адріана Маннаріно, який у першому колі обіграв Кристофера О’Коннелла.
Технології замість людей. Wimbledon-2025 – без лінійних суддів.