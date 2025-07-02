Денис Сєдашов

Іспанська тенісистка Паула Бадоса (9 WTA) та грецький тенісист Стефанос Циципас (26 ATP), схоже, остаточно припинили стосунки — спортсмени відписалися один від одного у соціальних мережах. Про це повідомляє Tennis365.

Циципас також видалив зі свого акаунту всі спільні світлини з Бадосою. На сторінці Паули залишилися лише декілька публікацій з грецьким тенісистом.

Нагадаємо, що пара вперше оголосила про свої стосунки у травні 2023 року. Через рік, у травні 2024-го, стало відомо про їхнє розставання. Однак незабаром після цього спортсменів знову помітили разом, і вони поновили стосунки.

Обидва невдало стартували на Wimbledon-2025 — і Бадоса, і Циципас програли свої матчі першого кола в одиночному розряді.

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