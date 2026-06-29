Сергій Разумовський

Українські тенісистки Олександра Олійникова та Даяна Ястремська по-різному розпочали виступи в одиночній сітці Wimbledon. Олійникова зазнала розгромної поразки у своєму дебютному матчі в основі турніру WTA на траві, тоді як Ястремська зуміла здійснити камбек у складному трисетовому поєдинку та пробилася до другого кола.

Олександра Олійникова, яка посідає 53-тє місце у світовому рейтингу WTA, у першому раунді зустрічалася з американкою Маккартні Кесслер, 57-ю ракеткою світу. Матч склався для українки вкрай невдало: вона не змогла взяти жодного гейму й поступилася з рахунком 0:6, 0:6.

Поєдинок тривав лише 40 хвилин ігрового часу. Для Олійникової це був перший матч в основній сітці турніру рівня Туру на трав’яному покритті. Досі українка не мала такого досвіду на цьому рівні, що могло позначитися на її грі проти суперниці, яка діяла значно впевненіше та стабільніше.

Для Олійникової це не перша поява на Wimbledon загалом. Минулого року вона брала участь у кваліфікації трав’яного мейджора, однак тоді завершила виступ уже в стартовому раунді. Цього сезону українка вперше зіграла в основній сітці, але подолати перше коло не зуміла.

Попри виліт в одиночному розряді, Олійникова ще продовжить виступи на Wimbledon. Українка заявлена в парному турнірі, де її партнеркою буде мексиканська тенісистка Рената Сарасуа.

Натомість Даяна Ястремська, яка нині є 67-ю ракеткою світу, успішно стартувала на турнірі. У першому колі українка зустрічалася з японкою Аой Іто, яка посідає 228-ме місце в рейтингу WTA. Матч вийшов дуже напруженим і тривав три сети.

Ястремська виграла першу партію на тайбрейку — 7:6 (1), однак у другому сеті дозволила суперниці повернутися в гру та поступилася 4:6. Вирішальна партія також складалася для українки непросто. Даяна програвала з рахунком 3:5 і опинилася за крок від поразки, але зуміла врятувати матч.

У кінцівці третього сету Ястремська відіграла чотири матчболи суперниці, після чого виграла чотири гейми поспіль. Завдяки цьому українка завершила зустріч перемогою — 7:6 (1), 4:6, 7:5.

Цей успіх став для Ястремської важливим не лише з турнірної точки зору. Українка перервала серію з чотирьох поразок поспіль на турнірах Grand Slam. Востаннє до цього вона перемагала на мейджорах саме на Wimbledon минулого року, коли змогла дійти до третього кола.

Для Даяни це вже п’ятий виступ в основній сітці Wimbledon. Учетверте в кар’єрі вона стартувала на трав’яному мейджорі з перемоги.

У другому колі суперницею Ястремської стане представниця Іспанії Джессіка Боусас Манейро. Саме їй українка поступилася торік на Вімблдоні, тож майбутній матч стане для Даяни можливістю взяти реванш за минулорічну поразку.

Результати українок у першому колі Wimbledon

Олександра Олійникова – Маккартні Кесслер 0:6, 0:6

Даяна Ястремська – Аой Іто 7:6 (1), 4:6, 7:5