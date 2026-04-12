Сергій Разумовський

19-річна українська тенісистка Вероніка Подрез уперше в кар’єрі пробилася до основної сітки турніру категорії WTA 250. Для молодої українки це знакове досягнення.

Свій шлях до основної сітки змагань у французькому Руані Подрез розпочала у кваліфікації з перемоги над японкою Момоко Коборі, яка посідає 422-ге місце у світовому рейтингу WTA. У вирішальному матчі українка зустрілася з набагато більш рейтинговою суперницею — чешкою Домінікою Салковою, 124-ю ракеткою світу. Попри статус опонентки, Вероніка провела дуже впевнений матч і здобула перемогу у двох сетах — 6:0, 6:4.

Подрез уперше у своїй професійній кар’єрі зіграє в основній сітці турніру WTA 250, пройшовши першу в кар'єрі кваліфікацію. Раніше вона виступала лише на турнірах серії ITF та в «челенджерах».

У Руані Подрез стане третьою представницею України в основному раунді змагань. Раніше участь у турнірі також забезпечили Марта Костюк та Олександра Олійникова.

Матчі основної сітки турніру WTA 250 у Руані відбудуться з 13 по 19 квітня.

