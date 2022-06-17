Біллі Джин Кінг і Олександр Долгополов схльоснулися з приводу рішення US Open про допуск росіян і білорусів
Уродженець Києва не проти виступу росіян та білорусів на US Open
У Кудли в Україні знаходяться троє родичів
15:07
Фото: twitter.com/ATPChallenger
Американець Денис Кудла, який народився в Києві, поділився своїми думками щодо допуску представників країн-агресорів до US Open. Слова тенісиста приводить insidethegames.biz:
Це важка ситуація. Я не проти того, щоб російські гравці виступали на US Open. Вони не ті, хто це робить.
У мене в Україні не так багато родичів – дядько і два кузени. На щастя, вони проживають біля кордону з Румунією. Очевидно, це жахливо. Ми слідкуємо за ситуацією.
Олександр Долгополов не згоден з таким рішенням і посперечався на рахунок цього з легендарною тенісисткою.
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