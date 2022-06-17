Уродженець Києва не проти виступу росіян та білорусів на US Open

У Кудли в Україні знаходяться троє родичів

Фото: twitter.com/ATPChallenger

Американець Денис Кудла, який народився в Києві, поділився своїми думками щодо допуску представників країн-агресорів до US Open. Слова тенісиста приводить insidethegames.biz:



Це важка ситуація. Я не проти того, щоб російські гравці виступали на US Open. Вони не ті, хто це робить. У мене в Україні не так багато родичів – дядько і два кузени. На щастя, вони проживають біля кордону з Румунією. Очевидно, це жахливо. Ми слідкуємо за ситуацією.

Олександр Долгополов не згоден з таким рішенням і посперечався на рахунок цього з легендарною тенісисткою.