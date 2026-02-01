Рибакіна — чемпіонка Australian Open-2026: огляд фінального матчу
Казахстанська тенісистка здобула перемогу у трьох сетах
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
П’ята ракетка світу Єлєна Рибакіна з Казахстану стала чемпіонкою Australian Open-2026 у жіночому одиночному розряді.
У фінальному матчі хардового турніру серії Великого шлема вона у трьох сетах здолала лідерку світового рейтингу WTA аріну соболенко з білорусі — 6:4, 4:6, 6:4.
Найяскравіші моменти матчу:
