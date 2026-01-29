Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала поразку від аріни сабалєнки у півфіналі Australian Open-2026. Українку цитує btu.org.ua:

Зрозуміло, дуже прикро не пройти далі сьогодні, але, звичайно, завжди вкрай важко грати проти першої ракетки світу, яка зараз перебуває у приголомшливій формі.

Сьогодні для мене все складалося дуже складно, але я хочу винести максимум позитивного з останніх тижнів, з початку року і постаратися зберегти це протягом усього сезону.

Протягом цих двох тижнів ви дуже добре діяли на прийомі другої подачі суперниць, але сьогодні, особливо в першому сеті, це працювало не так ефективно. Це було пов'язано з особливостями другої подачі аріни або з тим, що ви самі відчували, що не відразу увійшли в матч?

Якщо чесно, мені здається, що сьогодні я теж досить добре приймала. Думаю, проблема була скоріше в моїй подачі – вона сьогодні була зовсім не такою, як хотілося б.

Я добре приймала, але потім її другий удар був просто неймовірним. Вона дуже добре приймала, грала швидко, і потім у неї завжди був ще один потужний удар – другий після подачі. Власне, саме тому вона і перша ракетка світу.

Ви сказали, що сьогодні вона була в приголомшливій формі. В цілому як ви оцінюєте свій виступ? Наскільки, за вашими відчуттями, ви могли сильніше тиснути на неї, коли вона знаходиться в такій формі?

Думаю, в деяких моментах я могла зіграти краще. Я показала хороший теніс. Я б не сказала, що рахунок повністю відображає те, що відбувалося на корті. Думаю, я могла б кілька разів краще зіграти на своїй подачі і втримати її.

Подача сьогодні була не такою, як я хотіла, а саме за рахунок подачі я могла б сильніше тиснути на неї. Тому що у мене було відчуття, що кожного разу, коли вона починала сет з подачі, вона відразу опинялася попереду. Так, я повела 2:0, але потім вона дуже швидко повернулася в гру. Тож я недостатньо тиснула на неї своєю подачею. А коли ти граєш проти таких суперниць, у тебе просто немає часу на розкачку. Ми вже на пізній стадії турніру, всі максимально зібрані і готові.

Це такі дрібні деталі – хотілося б зіграти краще, але я не хочу занадто зациклюватися на цьому. Я вважаю, що сьогодні і протягом останніх трьох тижнів я грала хороший теніс. Я хочу взяти цей позитив і рухатися далі.

Говорячи про позитив, чим ви найбільше задоволені у своїй грі за останні тижні і в тих матчах, які вдалося виграти?

Думаю, моє пересування по корту було на хорошому рівні. Я добре адаптувалася до різних стилів гри суперниць. Мені вдавалося підлаштовувати свою гру, коригувати роботу ніг.

В цілому я відчуваю, що перебуваю в хорошій формі. Безумовно, можу черпати впевненість з цих матчів і з оптимізмом дивитися на найближчі турніри. Ми всього два, може бути три тижні в новому сезоні.

Звичайно, є моменти, які я хочу поліпшити, над якими потрібно працювати, щоб по-справжньому кидати виклик таким суперницям, гравцям топ-рівня. Я відчуваю, що в деяких моментах я вже зовсім близько, але роботи попереду все одно дуже багато.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Світоліна розгромила третю ракетку світу.