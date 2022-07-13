Віцепрезидент ФТУ – щодо листа з вимогою його відсторонення: «Спортсмени є лише інструментом, за цим стоять інші люди»
Виконавчий директор Федерації тенісу України Євген Зукін висловився щодо листа від українських топгравців, які вимагають його відсторонення від усіх посад:
Мотиви підписантів достеменно мені невідомі. Скоріш за все, за цим стоять інші люди, а спортсмени є лише інструментом. Для мене цей лист був великим сюрпризом. Є люди, які хочуть під час війни вирішити власні питання. Вважаю це аморальним. Усі наведені звинувачення є наклепом у класичному сенсі.
Яким буде підсумок цього конфлікту? Я вважаю, що це питання має бути адресоване тим, хто розпочав цей сором на весь світовий теніс. Наші гравці вирішили, що вони і є український теніс. Але вони лише верхівка великої піраміди, в якій всі розуміють, наскільки вони відірвані від реалій. Цей лист засудила уся тенісна спільнота без виключення. Ми будемо радитися із Президією та Президентом про те, як Федерація буде далі вибудовувати свої відносини з цими гравцями (деякі з яких вже завершили кар'єри). Ми завжди були і є відкритими до діалогу.
ФТУ відповіла гравцям зустрічними претензіями.