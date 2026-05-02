Сергій Разумовський

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 23) стала переможницею престижного турніру серії WTA 1000 у Мадриді. У фінальному матчі українка у двох сетах переграла суперницю, яка виступає у нейтральному статусі, мірру андрєєву (WTA 9) — 6:3, 7:5.

Цей титул став для Костюк найбільшим у кар’єрі, адже раніше вона ще не вигравала турніри рівня WTA 1000. Крім того, перемога в Мадриді стала для української тенісистки другою поспіль на турнірах WTA. Лише два тижні тому Марта тріумфувала на змаганнях категорії WTA 250 у французькому Руані.

Завдяки успіху в Іспанії Костюк продовжила свою безпрограшну серію до 12 матчів і здобула третій титул у професійній кар’єрі. Перший трофей вона виграла у 2023 році на турнірі WTA 250 в Остіні, після чого додала перемогу в Руані, а тепер підкорила й значно престижніший турнір у Мадриді.

Цікаво, що Марта стала лише другою українською тенісисткою, якій вдалося виграти турнір категорії WTA 1000. Раніше подібного досягнення чотири рази добивалася Еліна Світоліна, яка перемагала в Дубаї та Римі у 2017 році, а також у Торонто 2017-го і Римі 2018-го.

Фінальний матч також приніс Костюк важливе статистичне досягнення. Перемога над андрєєвою стала для неї 14-ю в кар’єрі над суперницею з першої десятки світового рейтингу і вже п’ятою такою перемогою у 2025 році.

На шляху до титулу українська тенісистка впевнено пройшла кількох сильних суперниць. У другому колі вона впевнено переграла представницю Казахстану Юлію Путінцеву з рахунком 6:1, 6:3, після чого обіграла п’яту ракетку турніру Джессіку Пегулу — 6:1, 6:4. У наступному раунді Костюк здолала американку Кеті Макнеллі — 6:2, 6:3.

У чвертьфіналі українка переграла чешку Лінду Носкову (7:6 (1), 6:0), а в півфіналі у трьох сетах здолала Анастасію Потапову — 6:2, 1:6, 6:1. У вирішальному матчі турніру Костюк поставила крапку, перемігши Андрєєву з рахунком 6:3, 7:5.

На момент тріумфу Марта посідала 23-тє місце у світовому рейтингу. Завдяки перемозі на турнірі українка значно покращить свої позиції у світовому рейтингу. Вже в понеділок Костюк повернеться до топ-20 і встановить новий особистий рекорд, піднявшись на 15-ту сходинку, що означатиме прогрес одразу на вісім позицій.