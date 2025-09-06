Алькарас не віддав жодного сета до фіналу US Open-2025, повторивши рекорд Федерера
Іспанець встановив неймовірне досягнення
15 хвилин тому
Карлос Алькарас / Фото - ATP
Друга ракетка світу іспанський тенісист Карлос Алькарас вийшов у фінал US Open-2025 в одиночному розряді, не віддавши на турнірному шляху жодного сету.
У всіх шести зіграних матчах іспанець здобув перемогу з рахунком 3:0.
На шляху до вирішального матчу Алькарас послідовно обіграв американця Райллі Опелку (АТР, 67), італійця Маттію Беллуччі (АТР, 65), італійця Лучано Дардері (АТР, 34), француза Артура Ріндеркнеша (АТР, 82) та серба Новака Джоковича (АТР, 7).
Попереднього разу пройти весь шлях до фіналу US Open без втрати хоча б одного сету зміг швейцарець Роджер Федерер у 2015 році.
Нагадаємо, Сіннер та Алькарас зіграють третій поспіль фінал на мейджорах.
Поділитись