Wimbledon-2025. Світоліна – Мертенс. Відеотрансляція
Це буде дев'ята очна зустріч тенісисток
близько 2 годин тому
Сьогодні, 4 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) проведе матч в рамках третього раунда Wimbledon.
Українка зіграє з бельгійкою Елізе Мертенс (№23 WTA). Початок – не раніше 18.30 за Києвом.
Пряму трансляцію гри можете подивитися на платформі Setanta та Youtube-каналі Setanta Sports.
Це буде їхня дев'ята очна зустріч. Рахунок у протистоянні – 5:3 на користь українки.
У другому колі Еліна здолала нейтральну спортсменку з білоруським паспортом Олександру Саснович, а Мертенс обіграла американку Енн Лі.
Переможниця в наступному матчі зіграє проти сильнішої в парі Аріна Соболенко – Емма Радукану.
Минулого сезону Еліна зупинилась у чвертьфіналі британського мейджора.
Розклад матчів українок на Wimbledon 4 липня: Світоліна зіграє з Мертенс.