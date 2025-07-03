Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала champion.com.ua перемогу над алєксандрою сасновіч у другому колі Wimbledon та висловилася про зустріч з Елізе Мертенс.

В першому сеті у вас не пішла перша подача. Сонце засліплювало чи щось інше завадило?

Я б не сказала, що все так погано було (посміхається). Але сьогодні були дуже складні умови. По-перше, нас дуже швидко перенесли на інший корт. По-друге, дійсно, сонце на одному боці корту просто засліплювало очі, я навіть не бачила ліній.

Не скажу, що я грала якось супер, але цього було достатньо для перемоги.

Що ви відчували за рахунку 5:2 на подачі суперниці у першому сеті, коли гейм тривав близько десяти хвилин?

Я хотіла швидше закрити сет і перейти на подачу на початку другої партії на той бік корту, де сонце не заважало. Правда, мені це не допомогло, адже я програла перший гейм другого сету.

А не заважав якийсь своєрідний вболівальник суперниці, що дуже голосно висловлював свої емоції?

Звісно, я чула, бо тільки глухий міг того не чути (сміється). Мабуть, його й на Центральному корті було чутно, але я розумію, що це провокація зі спробами вивести мене на якусь негативну емоцію. Проте мене не так просто вивести з себе (посміхається). Навпаки, мене це загартовує і додає ще більше вогню.

Під час підготовки до матчу чи звертали увагу, що програєте 1:2 за очними зустрічами?

Та ні, не звертала. Тим більше, остання моя поразка проти неї була в Мадриді у 2023-му, коли я тільки поверталася в тур після вагітності й була не в формі. Проте хотілося взяти реванш за ту гру.

Наступну вашу суперницю, бельгійку Мертенс, ви обігравали минулого тижня. Це додасть впевненості?

Я знаю, як вона грає, і це добре. Однак вона вийде теж налаштованою на перемогу, знаючи, що їй потрібно робити на корті. Тож буде цікавий матч, мені потрібно якнайкраще налаштуватися тактично під неї. В неї непроста гра й вона любить грати на траві. Потрібно фізично відновитися і завтра попрацювати на тренувальному корті, щоб бути готовою до третього кола.

Відзначимо, що гра Мертенс та Світоліної запланована на 4 липня та розпочнеться не раніше 13:00 за київським часом.