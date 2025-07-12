Wimbledon доповнив колекцію. Швьонтек з трофеями на ґрунті, харді та траві
Іга стала шестиразовою чемпіонкою турнірів Grand Slam
близько 1 години тому
Четверта ракетка світу Іга Швьонтек здобула шостий титул у кар'єрі на турнірах Grand Slam. У фіналі Wimbledon-2025 польська тенісистка розгромила американку Аманду Анісімову (13 WTA) з рахунком 6:0, 6:0.
Це перша перемога Швьонтек на легендарному лондонському турнірі. Таким чином, Іга має трофеї вже на трьох різних покриттях (ґрунт, хард та трава).
Титули Іги Швьонтек на Grand Slam:
2020 — Roland Garros
2022 — Roland Garros, US Open
2023 — Roland Garros
2024 — Roland Garros
2025 — Wimbledon
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