Кейт Міддлтон вручить трофей переможниці фіналу Анісімова – Швьонтек
Королівська підтримка на головному тенісному турнірі
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Принцеса Вельська Кейт Міддлтон присутня на трибунах центрального корту під час фінального матчу жіночого розіграшу Wimbledon-2025, де за титул змагаються американка Аманда Анісімова (12 WTA) та полька Іга Швьонтек (4 WTA).
Кейт Міддлтон традиційно візьме участь у церемонії нагородження переможниці турніру.
Матч проходить на головній арені Всеанглійського клубу лаун-тенісу.
Фінал Вімблдону-2025: Іга Швьонтек проти Аманди Анісімової – усе, що потрібно знати.