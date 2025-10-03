24-разовий чемпіон турнірів Великого шолому Новак Джокович висловився про критику календаря Туру. Серба цитує btu.org.ua:

Щодо календаря – я спочатку був проти подовження Masters до 12-13 днів. Навіть коли був президентом Ради гравців, я виступав проти цього. Для гравців це не найкраще рішення. Так, для когось мого віку додаткові дні між матчами можуть допомогти, але загалом це забирає час у календарі. Тому я розумію, чому гравці критикують ситуацію.

Але водночас треба розуміти: це індивідуальний спорт. У гравців завжди є вибір. Так, існують бонуси, і щоб їх отримати, треба виконувати певні вимоги. Але ви завжди можете вибрати - грати менше і відмовитися від бонусів. Іноді гравці самі записуються на виставкові матчі, хоча й скаржаться на перевантаження. Це трохи суперечлива ситуація.

Я говорю про цю проблему вже понад 15 років. Щоб щось змінилося, потрібно, щоб топ-гравці реально брали участь у процесі, вкладали свій час і енергію, а не тільки робили заяви в медіа. Без цього нічого не зміниться, і я знаю це з власного досвіду. Це дуже складна тема, і простих рішень немає.