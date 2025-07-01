Сіннер з «бубликом» стартував на Wimbledon
Яннік у першому колі переграв співвітчизника
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка світового рейтингу Яннік Сіннер у першому колі Wimbledon обіграв Луку Нарді (ATP, 95) 6:4, 6:3, 6:0.
За майже 2 години на корті Сіннер 9 разів подав навиліт, реалізував 5 брейк-поінтів з тринадцяти та двічі помилився на подачі. Нарді зробив 3 ейси та 5 «подвійних».
Наступним суперником Сіннера стане представник Австралії Александар Вукіч.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна успішно стартувала на трав’яному Шоломі.
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