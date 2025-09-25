Олег Гончар

Чотириразовий чемпіон турнірів Grand Slam та друга ракетка світу Яннік Сіннер ще не визначився, чи братиме участь у фінальному етапі Кубка Девіса-2025. Про це він заявив на післяматчевій пресконференції турніру ATP-500 у Пекіні, повідомляє Spazio Tennis.

«Чесно кажучи, мені ще треба прийняти рішення щодо Кубка Девіса, я зараз про це не думаю. Подивимося». Яннік Сіннер

Збірна Італії, чинний чемпіон турніру, значною мірою завдячує своїм успіхом внеску Сіннера. Фінальний етап Кубка Девіса пройде з 18 по 23 листопада в Болоньї, Італія.

У чвертьфіналі італійці змагатимуться зі збірною Австрії.

Нагадаємо, раніше жіноча збірна Італії виграла Кубок Біллі Джин Кінг.