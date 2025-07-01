Розклад матчів українок на Wimbledon 1 липня: Ястремська зіграє з Гауфф
Костюк та Стародубцевая сьогодні стартують на мейджорі
близько 1 години тому
Представляємо вашій увазі розклад матчів українських тенісисток в другий день Wimbledon-2025, 1 липня.
Свої стартові матчі проведуть Марта Костюк (№26 WTA), Юлія Стародубцева (№68 WTA) та Даяна Ястремська (№42 WTA).
Wimbledon. Лондон, Велика Британія. Призовий фонд: £53,500,000. Одиночний розряд. Перший раунд
Марта Костюк (Україна) – Вероніка Ер’явець (Словенія)
Перший запуск на корті №11, початок – не раніше 13.00
Юлія Стародубцева (Україна) – Франческа Джонс (Велика Британія)
Третій запуск на корті №17, початок – не раніше 16.30
Даяна Ястремська (Україна) – Корі Гауфф (США)
Третій запуск на центральному корті, початок – не раніше 19.00
Нагадаємо, українка Еліна Світоліна вчора вийшла у другий раунд британського мейджора.