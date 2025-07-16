Ястремська – про перемогу у Гамбурзі: «З цим місцем пов’язані дуже приємні спогади»
Даяна зізналася, що щаслива повернутись на знайомий корт
2 днi тому
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA, 39) прокоментувала перемогу в першому колі турніру WTA в Гамбурзі, де вона переграла німкеню Юле Німаєр (WTA, 184). Слова наводить ВТУ.
З цим місцем у мене пов’язані приємні спогади — у 2021-му я дійшла тут до півфіналу. Добре знаю центральний корт, і знову відчула приємну атмосферу й підтримку. Рада повернутись сюди.
Тенісистка також зазначила, що для першого матчу на ґрунті після серії поєдинків на траві її гра була цілком гідною:
Деякі рухи ще не адаптовані до покриття, але з кожним розіграшем почувалася краще. Загалом це був хороший матч.
Нагадаємо, що Надія Кіченок вийшла у чвертьфінал змагань у парному розряді.
Поділитись