Олег Шумейко

Даяна Ястремська (WTA, 39) у першому колі турніру серії WTA250 у німецькому Гамбургу обіграла Юле Німаєр (WTA, 184) 6:4, 6:3.

За півтори години на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала 7 брейк-поінтів з дванадцяти та 3 рази помилився при подачі. Німкеня зробила 2 ейси, 5 брейків та 16 «подвійних». Це була друга зустріч тенісисток – Даяна виграла вперше.

Наступною суперницею Ястремської стане француженка Діан Паррі.

Нагадаємо, що Надія Кіченок вийшла у чвертьфінал змагань у парному розряді.