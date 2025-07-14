Ястремська після Wimbledon зіграє на ґрунтовому турнірі у Німеччині
На змаганнях у Гамбургу українка посіяна під другим номером
близько 1 години тому
Фото: j48tennis.net
Даяна Ястремська виступить на турнірі серії WTA250 у німецькому Гамбургу.
На ґрунтових змаганнях українка посіяна під другим номером та розпочне виступи з першого кола. Першою суперницею Ястремської стане німкеня Юле Німаєр. Зустріч запланована на 15 липня та розпочнеться не раніше 11:00 за київським часом.
Нагадаємо, що Ястремська повернулася у топ-40 рейтингу WTA.
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