Даяна Ястремська висловилася після програного фіналу турніру у Ноттінгемі. Слова українки наводить btu.org.ua:

Чесно кажучи, навіть не знаю, з чого почати. Це був дійсно чудовий тиждень для мене – дуже цінний досвід. Я приїхала сюди одна, тільки з моєю викладачкою йоги Вікторією, і хочу сказати їй величезне спасибі за підтримку, вона дійсно допомогла мені впродовж усього турніру.

Тиждень видався непростим, особливо з урахуванням того, що відбувається зараз в Україні. Мені довелося справлятися з безліччю емоцій і думок. Це мій другий фінал у сезоні. Так, сьогодні не перемога, але я сподіваюся, що вона прийде скоро. Я намагаюся день у день, роблю все, що в моїх силах. Я пишаюся собою, незважаючи на поразку. Відчуваю, що прогресую, працюю над певними моментами, і це дає результат.

Хочу привітати суперницю з перемогою. Відмінна робота! Сьогодні тобі трохи більше пощастило з відскоками, так, це правда, але ти показала дуже хороший теніс, і я дійсно отримала задоволення від нашого матчу.

Також хочу подякувати всім, хто зробив цей турнір можливим: спонсорам, LTA, всім м'ячам, суддям, фізіотерапевтам і організаторам. Дякую за цей тиждень. Впевнена, що ми побачимося з вами наступного року. Дякую!