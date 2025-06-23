Олег Шумейко

Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 213) програв у чвертьфіналу відбору Wimbledon-2025 Бейбіту Жукаєву (ATP, 251) 5:7, 6:4, 6:7 (3).

За 2 з половиною години на корті українець 5 разів подав навиліт, реалізував 3 брейк-поінти з шести та 1 раз помилився при подачі. Казах зробив 21 ейс, 3 брейки та 5 «подвійних». Це була перша офіційна зустріч тенісистів. Відзначимо, що Сачко був єдиним українцем у кваліфікації трав’яного Шолому.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогла на старті змагань в Німеччині.