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Ястремська прокоментувала перемогу над першою сіяною турніру в Бірмінгемі

Українка в трьох сетах перемогла Остапенко
Теніс WTA
16 червня 20:39
Ястремська прокоментувала перемогу над першою сіяною турніру в Бірмінгемі
Фото: btu.org.ua

Четверта ракетка України Даяна Ястремська (WTA, 79) підвела підсумки матчу другого кола турніру серії WTA250 в Бірмінгемі з Єленою Остапенко (WTA, 16):

Я настільки була у своїх думках, що навіть забула про інтерв'ю, яке маю дати на корті. Я все ще була думками в матчі. Про що я хотіла б сказати в першу чергу, що я грала за такої приголомшливої підтримки сьогодні. Це було дуже приємно. Особливо у третьому сеті, наприкінці.

Так, це справді був важкий матч. Я зробила все, що в моїх силах. У вирішальній партії за рахунку 5-5 я думала, мовляв, будь ласка, тільки не роби подвійних помилок. У мене сьогодні було багато їх (сміється). Це не найкраща установка, яку ти можеш собі давати, не робити подвійних, але, якщо чесно, я про це думала. Навіть не знаю, я просто намагалася боротись і все.

З Остапенко ми гарні друзі, було важко з нею грати і через особистий фактор, і тому, що вона сильний гравець. Ми грали вдвох у парі, у нас завжди були чудові матчі і нам завжди було весело вдвох. Після цього матчу, однак, гадаю, що нам треба поговорити одна з одною (сміється).

Ми обидві божевільні тенісистки, від нас ніколи не знаєш, чого чекати. Думаю, це був цікавий матч. Це був такий бум-бум-бум, навіть не знаю, наскільки гарна реакція у глядачів, щоб слідкувати за кожним нашим м'ячем, адже вони літали так швидко. Я гадаю, що глядачам було цікаво. Мені сподобалося тут грати.

Там мій тренер, він вболівав за мене весь матч, дякую (сміється). Він дуже тихо сидів і вселяв у мене впевненість. Ще цей матч дивилися мої батьки по телевізору, тож привіт і їм.

Нагадаємо, що в Катерина Байндл вийшла в чвертьфінал змагань в Італії.


Джерело: btu.org.ua Олег Шумейко-молодший
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Даяна Ястремская Олена Остапенко

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