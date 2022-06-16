Ястремська прокоментувала перемогу над першою сіяною турніру в Бірмінгемі

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Четверта ракетка України Даяна Ястремська (WTA, 79) підвела підсумки матчу другого кола турніру серії WTA250 в Бірмінгемі з Єленою Остапенко (WTA, 16):



Так, це справді був важкий матч. Я зробила все, що в моїх силах. У вирішальній партії за рахунку 5-5 я думала, мовляв, будь ласка, тільки не роби подвійних помилок. У мене сьогодні було багато їх (сміється). Це не найкраща установка, яку ти можеш собі давати, не робити подвійних, але, якщо чесно, я про це думала. Навіть не знаю, я просто намагалася боротись і все.

З Остапенко ми гарні друзі, було важко з нею грати і через особистий фактор, і тому, що вона сильний гравець. Ми грали вдвох у парі, у нас завжди були чудові матчі і нам завжди було весело вдвох. Після цього матчу, однак, гадаю, що нам треба поговорити одна з одною (сміється).

Ми обидві божевільні тенісистки, від нас ніколи не знаєш, чого чекати. Думаю, це був цікавий матч. Це був такий бум-бум-бум, навіть не знаю, наскільки гарна реакція у глядачів, щоб слідкувати за кожним нашим м'ячем, адже вони літали так швидко. Я гадаю, що глядачам було цікаво. Мені сподобалося тут грати.

Там мій тренер, він вболівав за мене весь матч, дякую (сміється). Він дуже тихо сидів і вселяв у мене впевненість. Ще цей матч дивилися мої батьки по телевізору, тож привіт і їм.