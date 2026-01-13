Олег Гончар

В першому колі турніру WTA 500 в Аделаїді українка Даяна Ястремська програла чешці Катеріні Сіняковій з рахунком 0:6, 1:6.

Матч тривав 54 хвилини, за які Ястремська подала один ейс проти трьох у Сінякової. При цьому, обидві тенісистки допустили по три подвійні помилки.

Також Ястремська не використала жодного із своїх восьми брейків проти шести із шести у суперниці.

На турнірі більше не залишилось українок, оскільки Марта Костюк знялася ще до його початку.