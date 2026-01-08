Олег Шумейко

Даяна Ястремська (WTA, 27) у третьому колі турніру серії WTA500 в австралійському Брісбені програла Джессіці Пегулі (WTA, 6) 7:5, 2:6, 3:6.

За 2 з чвертю години на корті українка 5 разів подала навиліт, реалізувала 3 брейк-поінти з дев’яти та 10 разів помилилася при подачі. Американка зробила 5 ейсів, 6 брейків та 4 «подвійні». Це була друга зустріч тенісисток – Даяна перемогла Пегулу у 2022 у Кубку Біллі Джин Кінг.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Окленді.