Олег Гончар

Українська тенісистка Марта Костюк знялася з турніру серії WTA 500 в Аделаїді. Причиною рішення стала її участь у фіналі турніру в Брісбені.

У вирішальному матчі в Брісбені Костюк поступилася першій ракетці світу Аріні Соболенко. Фінал відбувся 11 січня, тоді як турнір в Аделаїді стартує вже 12 січня, тож у Марти залишалося б менше 24 годин на відновлення.

Таким чином, Костюк вирішила пропустити турнір, аби зосередитися на підготовці до наступних стартів.

В Аделаїді з українок виступить лише Даяна Ястремська, яка раніше завершила виступи в Брісбені після поразки від Джессіки Пегули.

У першому колі турніру Ястремська зіграє проти бельгійки Сорани Кирсті.

Наступним турніром для Марти Костюк стане Australian Open.