Ястремська: «Важко не приїжджати додому так довго. Я вперше майже 5 місяців не була в Україні»

Тенісистка поступилася в першому колі Wimbledon

Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася в першому колі Wimbledon. Після матчу в розмові з журналістами вона зізналася, що їй вкрай непросто не мати можливості повернутися додому:

«Моя мама зараз із моєю сестрою на півдні Франції. Там моя сестра тренується. Мама виїхала з України перед Ролан Гаррос. Тато був весь час в Україні і він виїхав лише на 12 днів, він приїхав до мене на Вімблдон, незабаром йому вже треба їхати назад. Дуже важко не приїжджати додому так довго. Це вперше для мене, коли я майже 5 місяців далеко від мого міста, коли я не була вдома, не була в Україні. І хоч ти адаптуєшся, все одно хочеться повернутися, бо там мій дім. Хочеться побачити бабусь та дідусів. Хочеться хоч трохи побути вдома. Ти звикаєш, але все одно тяжко».

Нагадаємо, вперше з 2014 року відразу три українки зіграють в другому колі Wimbledon.