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Світовий бокс. Тижневик

Ястремська не змогла подолати стартовий бар'єр Wimbledon-2022

Українка без шансів поступилася румунці Богдан
Теніс Grand Slam
19:10
Ястремська не змогла подолати стартовий бар'єр Wimbledon-2022
Даяна Ястремська / Фото - celebmafia.com
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA № 74) вилетіла після першого раунду Wimbledon-2022.

Ястремська програла румунці Ані Богдан (WTA № 109) з рахунком 6:2, 6:2.

Матч тривав 1 годину 4 хвилини. За цей час Даяна тричі подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок і не реалізувала жодного брейкпойнта.

Раніше Ястремська двічі перемагала Богдан – в 2018 році в кваліфікації турніру WTA в Пекіні і на старті турніру WTA в Ліоні цього року.

Нагадаємо, що в другому раунді британського мейджора зіграють Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.
Володимир Кириченко
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Теги

Даяна Ястремская Wimbledon Ана Богдан

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