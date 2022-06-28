Калініна піднялася на одну позицію в рейтингу WTA. Ястремська обійшла Костюк
Ястремська не змогла подолати стартовий бар'єр Wimbledon-2022
Українка без шансів поступилася румунці Богдан
19:10
Даяна Ястремська / Фото - celebmafia.comУкраїнська тенісистка Даяна Ястремська (WTA № 74) вилетіла після першого раунду Wimbledon-2022.
Ястремська програла румунці Ані Богдан (WTA № 109) з рахунком 6:2, 6:2.
Матч тривав 1 годину 4 хвилини. За цей час Даяна тричі подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок і не реалізувала жодного брейкпойнта.
Раніше Ястремська двічі перемагала Богдан – в 2018 році в кваліфікації турніру WTA в Пекіні і на старті турніру WTA в Ліоні цього року.
Нагадаємо, що в другому раунді британського мейджора зіграють Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.