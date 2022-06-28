Ястремська не змогла подолати стартовий бар'єр Wimbledon-2022

Українка без шансів поступилася румунці Богдан

Даяна Ястремська / Фото - celebmafia.com

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Українська тенісистка(WTA № 74) вилетіла після першого раунду Wimbledon-2022.Ястремська програла румунці(WTA № 109) з рахунком 6:2, 6:2.Матч тривав 1 годину 4 хвилини. За цей час Даяна тричі подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок і не реалізувала жодного брейкпойнта.Раніше Ястремська двічі перемагала Богдан – в 2018 році в кваліфікації турніру WTA в Пекіні і на старті турніру WTA в Ліоні цього року.Нагадаємо, що в другому раунді британського мейджора зіграють