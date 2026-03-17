Олександр Сукманський

Українська тенісистка Юлія Стародубцева успішно подолала стартовий раунд кваліфікації престижного турніру WTA 1000 Miami Open в Маямі (США).

У першому колі відбору 27-річна українка зустрілася з представницею Австралії Меддісон Інгліс і здобула перемогу у двох сетах – 7:6(3), 7:5. Поєдинок тривав трохи більше двох годин.

Матч видався надзвичайно складним: у першій партії Стародубцева поступалася 2:5, відіграла два сетболи суперниці, перевела сет на тай-брейк і впевнено його виграла. У другому сеті українка знову опинилася в ролі наздоганяючої (1:3), але зуміла переломити хід гри і закрити матч на свою користь.

Miami Open – WTA 1000. Маямі (США). Кваліфікація. Перше коло

Юлія Стародубцева (Україна, 15) – Меддісон Інгліс (Австралія) 7:6(3), 7:5

Це була третя очна зустріч тенісисток – і в усіх трьох перемогла саме Стародубцева. Водночас ця перемога дозволила українці перервати серію з чотирьох поспіль поразок.

У фіналі кваліфікації за місце в основній сітці Юлія Стародубцева зіграє проти американки Марі Стоян (179-те місце у світовому рейтингу WTA). Для суперниць це буде перша зустріч на корті.