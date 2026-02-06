Олег Шумейко

Юлія Стародубцева (WTA, 102) у першому колі кваліфікації турніру серії WTA1000 у катарській Досі обіграла Антонію Ружич (WTA, 67) 6:2, 6:2.

За годину з чвертю на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з десяти та 1 раз помилилася при подачі. Хорватка зробила 1 ейс та дві «подвійні». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Стародубцевої стане переможниця матчу Моюка Учіджіма – Ребекка Шрамкова.

Нагадаємо, що Дар’я Снігур та Олександра Олійникова вийшли до півфіналу турніру у Румунії.