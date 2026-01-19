Стародубцева програла у першому колі Australian Open
Українка у трьох сетах поступилася Томлянович
40 хвилин тому
Фото: j48tennis.net
Юлія Стародубцева (WTA, 110) у першому колі Australian Open програла Айлі Томлянович (WTA, 78) 6:4, 6:7 (3), 1:6.
Українка за 2 з половиною години на корті 5 разів подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з дванадцяти та тричі помилилася при подачі. Австралійка зробила 1 ейс, 6 брейків та 5 «подвійних». Це була друга зустріч тенісисток – Стародубцева поки не перемагала.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла у друге коло AO-2026.
