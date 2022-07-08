«Зараз вкрай важкий час для нашої країни». Філіма висловився про скандал в українському тенісі

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Капітан жіночої збірної України Михайло Філіма поділився своїми думками щодо листа українських топгравців з вимогою відсторонити віцепрезидента ФТУ Євгена Зукіна:



Я глибоко стурбований і розчарований цією ситуацією, що виникла після оприлюднення листа від деяких українських тенісистів-професіоналів. Впевнений, що багато непорозуміннь та претензій можна і необхідно вирішувати шляхом діалогу, дискусій та обговорень, не виносячи це в публічну площину. Зробити все можливе, щоб вирішити конфліктну ситуацію на благо спільних інтересів. Вважаю що зараз у вкрай важкий час для нашої країни, не потрібно з'ясовувати стосунки, залучаючи громадськість, котра зараз і так переживає багато стресів та переживань. У свою чергу, хочу сказати, в період мого капітанства жіночою збірною, останнє словом було за мною стасовно складу команди. Я говорив керівництву Федерації, кого я хотів би бачити у складі збірної команди і після цього велися переговори з гравцями. Безумовно іноді не досягалося консенсусу, як у фінансових питаннях, так і в організаційних. Сподіваюсь ми всі зможемо вийти із цієї складної ситуації мирними та переговорними діями.