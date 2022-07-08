«Зараз вкрай важкий час для нашої країни». Філіма висловився про скандал в українському тенісі
Капітан жіночої збірної України Михайло Філіма
поділився своїми думками щодо листа українських топгравців з вимогою відсторонити віцепрезидента ФТУ Євгена Зукіна:
Протягом тривалого часу я очолював чоловічу, а потім жіночу дорослі національні збірні. Тому можу вважати, що в достаньому ступені володію об'єктивною інформацією. Саме тому не можу залишитися осторонь.
Я глибоко стурбований і розчарований цією ситуацією, що виникла після оприлюднення листа від деяких українських тенісистів-професіоналів. Впевнений, що багато непорозуміннь та претензій можна і необхідно вирішувати шляхом діалогу, дискусій та обговорень, не виносячи це в публічну площину. Зробити все можливе, щоб вирішити конфліктну ситуацію на благо спільних інтересів. Вважаю що зараз у вкрай важкий час для нашої країни, не потрібно з'ясовувати стосунки, залучаючи громадськість, котра зараз і так переживає багато стресів та переживань. У свою чергу, хочу сказати, в період мого капітанства жіночою збірною, останнє словом було за мною стасовно складу команди. Я говорив керівництву Федерації, кого я хотів би бачити у складі збірної команди і після цього велися переговори з гравцями. Безумовно іноді не досягалося консенсусу, як у фінансових питаннях, так і в організаційних. Сподіваюсь ми всі зможемо вийти із цієї складної ситуації мирними та переговорними діями.
Андрій Медведєв вважає, що такі дії шкодять національним інтересам.