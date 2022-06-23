Завацька поділилася емоціями після виходу в фінал кваліфікації Wimbledon

В матчі за основу трав’яного Шолому українку зіграє з Яною Фетт

Фото: sportsspotter

Катаріна Завацька поділилися думками щодо виходу в фінал кваліфікації Wimbledon після перемоги над Робін Андерсон:



Нарешті я почала добре грати на Wimbledon, бо востаннє я тут вигравала ще з юніорів і вже навіть не пам'ятаю, скільки років минуло з того моменту. Рада, що добре зараз граю і хотілося б продовжувати так само.

Перший матч вийшов складним більше емоційно та психологічно, тому що я вела 6:3, 5:2 і потім щось трапилося, можливо я надто розслабилася від того, що була надто близька до перемоги. А на траві все дуже швидко, трохи розфокусувався і вже отримав брейк, а приймати подачу тут все ж таки складніше, ніж на грунті або навіть на харді.

Сьогодні ж мені вдалося сконцентруватися з самого початку і я тримала цю планку, у мене не було особливого спаду в матчі і я рада, що добре змогла провести всю гру. Але в будь-якому випадку це було лише друге коло кваліфікації і, звичайно ж, я хочу більшого. Хоча я ціную те, що вже є, тому що я насправді ніколи не вигравала тут матчі по дорослих.

Про підготовку до Wimbledon

Я мала зіграти на траві в Гаїбі (турнір WTA 125), але я знялася, тому що у мене було запалення п'яти – тендиніт. Я не встигала відновитися після Валенсії, бо я закінчила матч о першій ночі і наступного дня мені вже треба було їхати туди. Але п'ята боліла і досі вона мене турбує. У мене завжди були ці нюанси з п'ятою, з ахіллами, тому так вийшло.Звичайно, я хотіла там зіграти, але потім побачила, як там м'яч скаче і подумала: «Добре, що я не поїхала в результаті». Я добре потренувалася кілька днів, приїхала на Вімблдон у п'ятницю і провела тут три дні тренувань. Я в принципі з першого дня адаптувалася, хоч зазвичай я довго звикаю до трави. Але цього року я змінила ракетку і, можливо, мені це теж допомагає тут грати.

Про майбутній матч проти Яни Фетт

Я не бачила, як вона грає на траві, але я з нею тренувалася. Вона грає швидко, непогано подає, але в той же час вона ментально трохи розбалансована і думаю, якщо мені вдасться трохи на неї піддавити, то вона не те, щоб розсипатиметься, але вона не з тих гравців, хто боротиметься до кінця.

Але я фокусуватимуся на своїй грі, робитиму те, що від мене залежить і сподіваюся, що в мене буде все виходити. Думаю, якщо зможу зіграти, як сьогодні, то маю хороші шанси. Зараз я добре почуваюся на траві, мені якось легше грається цього року, вдається швидко реагувати на те, що відбувається на корті, так що мені подобається грати на цьому покритті.

Нагадаємо, що Дар’я Снігур розгромно програла в другому раунді відбору.