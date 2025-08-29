Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру у Польщі
Українка у трьох сетах переграла представницю Франції Лім
19 хвилин тому
Катаріна Завацька (WTA, 477) у другому колі турніру серії ITF50 у Польщі обіграла Алізе Лім (WTA, 908) 3:6, 6:3, 7:5.
За 3 з чвертю години на корті українка реалізувала 8 брейк-поінтів з одинадцяти та двічі помилилася при подачі. Француженка зробила 1 ейс, 7 брейків та одну «подвійну». Це була друга зустріч тенісисток – у 2017 році також перемогла Завацька.
Наступною суперницею Катаріни на змаганнях стане друга сіяна Ева Веддер.
Нагадаємо, що Марта Костюк вийшла у третє коло US Open.
