Збірна України дізналася суперника в Кубку Біллі Джин Кінг

У минулому році українки японок обіграли

Фото: ФТУ

Відбулося жеребкування Кубка Біллі Джин Кінг. Жіноча збірна України отримала в суперники національну команду Японії.



Some seriously tasty ties



Which Play-off are you most looking forward to?#BJKCup pic.twitter.com/UAkxRyZLzB — Billie Jean King Cup (@BJKCup) June 16, 2022

На відміну від попереднього матчу команд, який відбувся у квітні 2021-о (Україна перемогла 4:0 у Чорноморську), цього разу «синьо-жовті» виступатимуть в гостях. Ігри заплановані на 11-12 листопада 2022-о року.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України у Литві прийме Угорщину в рамках Кубка Девіса.