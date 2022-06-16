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Збірна України дізналася суперника в Кубку Біллі Джин Кінг

У минулому році українки японок обіграли
Теніс Кубок Біллі Джин Кінг
17:35
Збірна України дізналася суперника в Кубку Біллі Джин Кінг
Фото: ФТУ

Відбулося жеребкування Кубка Біллі Джин Кінг. Жіноча збірна України отримала в суперники національну команду Японії.

На відміну від попереднього матчу команд, який відбувся у квітні 2021-о (Україна перемогла 4:0 у Чорноморську), цього разу «синьо-жовті» виступатимуть в гостях. Ігри заплановані на 11-12 листопада 2022-о року.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України у Литві прийме Угорщину в рамках Кубка Девіса.

Олег Шумейко-молодший
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збірна України (теніс)

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