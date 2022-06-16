Біллі Джин Кінг і Олександр Долгополов схльоснулися з приводу рішення US Open про допуск росіян і білорусів
Збірна України дізналася суперника в Кубку Біллі Джин Кінг
У минулому році українки японок обіграли
17:35
Фото: ФТУ
Відбулося жеребкування Кубка Біллі Джин Кінг. Жіноча збірна України отримала в суперники національну команду Японії.
Some seriously tasty ties— Billie Jean King Cup (@BJKCup) June 16, 2022
Which Play-off are you most looking forward to?#BJKCup pic.twitter.com/UAkxRyZLzB
На відміну від попереднього матчу команд, який відбувся у квітні 2021-о (Україна перемогла 4:0 у Чорноморську), цього разу «синьо-жовті» виступатимуть в гостях. Ігри заплановані на 11-12 листопада 2022-о року.
Нагадаємо, що чоловіча збірна України у Литві прийме Угорщину в рамках Кубка Девіса.
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