Олег Шумейко

Олександра Олійникова (WTA, 91) у чвертьфіналі турніру серії WTA250 у Клуж-Напоці обіграла четверту сіяну Ван Сіньюй (WTA, 33) 6:4, 6:4.

За 2 години на корті українка реалізувала 4 брейк-поінти з дев’яти та 4 рази помилилася при подачі. Китаянка зробила 1 ейс, 2 брейки та одну «подвійну». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Відзначимо, що це найрейтинговіша перемога Олійникової у кар’єрі – українка вперше перемогла представницю топ-50. Наступною суперницею Олександри стане переможниця матчу Емма Радукану – Мая Хвалінська.

Нагадаємо, що напередодні до чвертьфіналу змагань у Румунії вийшла Дар’я Снігур.