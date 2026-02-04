Снігур здолала 35-ту ракетку світу і вийшла у чвертьфінал турніру у Клужі-Напоці
Українка здобула перемогу у двох сетах
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Дар’я Снігур (144 WTA) вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у румунському Клуж-Напоці.
У другому раунді Снігур у двох сетах розгромила румунку Жаклін Крістіан (35 WTA), здобувши перемогу всього за 55 хвилин.
WTA 250 Клуж-Напока. Хард. 1/8 фіналу
Дар'я Снігур – Жаклін Крістіан – 6:1, 6:0
За свій дебютний півфінал у Турі українка зустрінеться з Юань Юе (130 WTA).
