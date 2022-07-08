Світоліна вперше з 2014 вилетіла з топ-30, Жабер дебютує у топ-6
Жабер стала першою африканською тенісисткою в Відкритій ері, що вийшла в фінал Шолома
27-річна туніска увійшла історію світового тенісу
12:54
Онс Жабер / Фото - sport.tunisienumerique.comДруга ракетка світу Онс Жабер, яка напередодні обіграла німкеню Тетяну Марію (6:2, 3:6, 6:1) в півфіналі Wimbledon-2022 і вперше вийшла в чемпіонський матч британського мейджора.
27-річна туніска стала першою арабської тенісисткою в історії, якій вдалося дійти до фіналу Шолома.
Також Жабер – четверта африканка у вирішальному матчі турніру Великого шолома. Раніше подібного результату домагалися лише представниці ПАР Ірен Боудер-Пікок (на Roland Garros-1927), Рене Схюрман (на Australian Open-1959) і Сандра Рейнольдс (на Wimbledon-1960). Однак всі ці тенісистки оформили свої досягнення до Відкритої ери.
За титул Wimbledon-2022 Жабер побореться з казахстанкою Оленою Рибакіною, яка в двох сетах розібралася з румункою Сімоною Халеп (6:3, 6:3).
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