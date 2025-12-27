1/8 фіналу Кубка України. Епіцентр-Подоляни – Патріот-Амбер, Збірна України U20 – Поділля. Трансляції на XSPORT
27 та 28 грудня будуть визначені чвертьфіналісти КУ
близько 1 години тому
Фото: Епіцентр-Подоляни
27 грудня відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Кубка України з волейболу серед чоловічих команд.
Трансляції матчів дивіться на телеканалах XSPORT та XSPORT+. О 15:00 відбудеться зустріч Епіцентр-Подоляни – Патріот-Амбер, у прямому ефірі можна слідкувати на телеканалі XSPORT. А згодом о 18:00 розпочнеться трансляція зустрічі Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни – Поділля на телеканалі XSPORT+.
Нагадаємо, що Епіцентр-Подоляни завершили першу частину сезону ЧУ без поразок.